AKP tarafından hazırlanan ve Erdoğan'ın son açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Mahalli İdareler Reform Paketi'nin detayları belli oldu.

Habertürk yazarı Bülent Aydemir’in köşe yazısında aktardığına göre, iktidar belediyelerin bazı yetkilerini daraltmayı planlıyor.

Özellikle imar izinleri ve uygulamalarda belediyelerin tek başına karar alma gücü kısıtlanarak, merkezi yönetimin temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon aracılığıyla imza ve karar süreçlerinin paylaşılması hedefleniyor.

BELEDİYE YETKİLERİ KISITLANACAK

Aydemir’in aktardığı taslakta, belediye başkanlarının bazı yetkileri sınırlandırılacak. Harcamalar sıkı denetime tabi tutulacak ve belediyelerin kendi öz kaynaklarını oluşturmaları teşvik edilecek. Ayrıca hizmetlerde öncelik sıralaması ve hiyerarşi getirilecek. Böylece belediyelerin keyfi uygulamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yeni reform stratejisinin ana başlıkları arasında kentsel dönüşümü teşvik edici düzenlemeler bulunuyor.

Görevini yerine getirmeyen belediyelere cezai yaptırım uygulanacak ya da bazı yetkileri devredilecek. Mevzuata aykırı imar uygulamalarına imza atan belediyeler ise ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.

HİZMET ÖNCELİĞİ BELİRLENECEK

Taslakta belediyelerin öncelikli hizmetlere yönlendirilmesi ve hizmet hiyerarşisi oluşturulması öngörülüyor. Temel hizmetlerin aksaması durumunda merkezi idare devreye girecek. Turizm bölgelerinde yaz aylarında artan nüfusa göre farklı bütçe stratejileri uygulanacak. Su, ulaşım ve çöp hizmetlerinde daha sıkı denetimler yapılması planlanıyor.

Aydemir’in yazısına göre, TBMM’ye sunulacak yasa teklifinde belediyelerin anayasal görevi olan insani yaşam koşullarını sağlama yükümlülüğüne atıf yapılacak.

Bu çerçevede “hizmetler hiyerarşisi ve öncelikli hizmetler” kavramı hayata geçirilecek. Belediyelerin öncelikle içme suyu, kanalizasyon, temizlik, ulaşım ve sosyal donatı hizmetlerine odaklanmaları istenecek.

DENETİM KOMİSYONU KURULACAK

Sayıştay, Mülkiye Teftiş ve İçişleri kontrolörlerinin yanında harcamaların etkinliği için bir Denetim Komisyonu oluşturulacak. AK Parti kaynakları bunun için anayasa değişikliğine gerek olmadığını ifade ediyor.

Ancak konu anayasa düzleminde de tartışmaya açılacak. Belediyeler Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin yeterli olabileceği belirtiliyor.

Yeni düzenlemeyle belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları açık biçimde çizilecek. Harcamaların ve hizmet kalitesinin ölçülmesi sağlanacak. Suiistimallerde komisyon devreye girecek.

Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının yetkileri kısmen sınırlandırılacak, harcamaları kontrol altına alınacak ve öz kaynak üretmeleri zorunlu hale getirilecek.