Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’ne yönelik dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Atalar, AKP'nin transfer yoluyla meclis çoğunluğunu ele geçirmeye çalıştığını öne sürdü.
(CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar)
TRANSFER İDDİASI
Gazeteci Fatih Altaylı’nın aktardığına göre Atalar, “İstanbul’da transferlerle İBB Meclisi’ndeki çoğunluğu almaya çalışacaklar galiba” ifadelerini kullandı.
İBB Meclisi’nde partiler arası sandalye dağılımı, belediye başkanının karar alma süreçlerinde kritik rol oynuyor.
CHP’nin 2019 seçimleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasına rağmen mecliste çoğunluğu elde edememesi, zaman zaman siyasi gerilimlere neden olmuştu.
319 sandalyenin bulunduğu İBB Meclisi'nde şu anda 185 CHP'li, 123 AKP'li, 6 MHP'li, 2 BBP'li, 2 Bağımsız meclis üyesi var.