Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Son günlerde AKP'ye geçeceği yönünde iddialar sorulan Çelik, "Keçiören Belediye Başkanının partimize geçmesiyle ilgili genel başkanımız ve yetkili kurullarımız böyle bir konuyu değerlendirmedi. Bugün itibariyle Keçiören Belediye Başkanıyla ilgili verilmiş bir karar yok" yanıtını verdi.

Çelik ayrıca birçok belediye başkanının AKP'ye geçme talebi olduğunu belirterek Yetkili kurulların bunları değerlendirdiğini söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Özarslan'ın istifasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında ortaya attığı "hakaret" iddialarına da değinen Çelik, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı'nın kullandığı ifadeler Türk siyasi hayatında pek eşi benzeri olmayan bir skandal.

Bir genel başkanın bu derece küfürlü konuşması, kendi partisindeki belediye başkanına dönük ya da herhangi birine bu ifadeleri kullanması üzücü ve utanç verici durum.

CHP bu hale nasıl geliyor. Bu şekilde savrulmanın, seviye yoksulluğunun içine nasıl düşüyor? Bunu CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız ve milletimiz değerlendirecektir.

Kürsüye çıkınca demokrasi, hukuk, siyasi diyalog, seviyeden bahsediliyor. Bu mesajlarda seviye yok. Konuşmak bile utanç verici. Bu şekilde bir gündem çerçevesinde yapılan savunmalar o mesajlardan daha kötü. Çıkıp özür dilenmesi gereken konu."