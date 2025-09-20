AKP'de yaprak dökümü sürüyor...

Dün Elazığ ve Muğla il başkanlarının istifasının ardından bugün de Adıyaman, Niğde ve Çanakkale il başkanları görevlerinden ayrıldı.

Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk babasının sağlığı nedeniyle görevi bıraktığını açıklarken Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir herhangi bir gerekçe göstermedi.

İstifasını son açıklayan isim ise Ordu İl Başkanı Selman Altaş oldu.

Altaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 Nisan 2023 tarihinde büyük bir onur ve gururla devraldığım AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevimden, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum.

Bu süre boyunca, Ordu’muza hizmet etme şerefini bana bahşeden Rabbime hamd ediyor, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şahsıma duyduğu güven ve destek için en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Biz, büyük ve kutlu bir davanın neferleriyiz. Bugün görevim değişmiş olsa da, yarın yine aynı aşkla, aynı inançla, aynı kararlılıkla bu davaya hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü biliyoruz ki bu dava makam ve mevkiden bağımsız olarak, gönül işiyle yürütülür.

Birlikte yol yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve en önemlisi her zaman yanımızda olan aziz Ordulu hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."

ART ARDA İSTİFALAR

AKP'de 18 Eylül'de iki il başkanı istifa etmişti...

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Yıldırım'ın ardından geçtiğimiz yıl göreve gelen AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, yaptığı yazılı basın açıklaması ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Laçin, istifa açıklamasında "Elbette bu bir veda değil; AK Parti ailesinin bir neferi olarak, her zaman partimin ve davamın emrinde olmaya devam edeceğim. Bu bir bayrak yarışıdır" ifadelerini kullanmıştı.

19 Eylül'de de üç il başkanı istifasını duyurmuştu...

AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Niğde'deki istifadan sonra AKP Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, kendi iradesi ve genel merkezin bilgisi doğrultusunda görevinden ayrıldığını duyurdu.

AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Eylül 2024'ten beri AKP Çanakkale İl Başkanlığını yürüten Ömer Faruk Göktürk, "Gerek babamın sağlık durumu, gerekse benim geçirmem gereken operasyonlar nedeniyle, uzunca bir süre Çanakkale’den ayrılmak zorunda kalacağım" dedi.

Son istifa açıklaması da Ordu İl Başkanı Selman Altaş'tan geldi.