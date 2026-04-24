AKP Erdemli İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği bir etkinlik davetiyesinde FETÖ elebaşının doğum gününü kutsallaştırmak amacıyla kurgulandığı gerekçesiyle yasaklanan ‘Kutlu Doğum Haftası’ ifadesi yer aldı. Tepkilerin ardından ifade ‘Mevlid-Nebi Haftası’ olarak değiştirilirken olay yargıya taşındı. Oda TV’de yer alan habere göre Mersin’in Erdemli ilçesinde AKP İlçe Başkanlığı tarafından paylaşılan bir etkinlik davetiyesinde, “Kutlu Doğum Haftası” ifadesinin yer alması büyük tepki çekti. Sosyal medyadan paylaşılan davetiyeye gelen yoğun tepkiler üzerine ilçe başkanlığı geri adım attı. Paylaşılan görsel değiştirilerek ifade “Mevlid-i Nebi Haftası” olarak güncellendi. YARGIYA TAŞINDI Mahmut Dölek isimli bir vatandaş devletin resmi kararlarına ve terörle mücadele hassasiyetlerine aykırı hareket edildiği gerekçesiyle Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, bu isimlendirmenin FETÖ propagandası niteliği taşıdığı ve halkın bilinçaltına hâlâ bu terimlerin aşılanmaya çalışıldığı iddia edildi. Bir dönem nisan aylarında “Kutlu Doğum Haftası” olarak düzenlenen etkinlikler; FETÖ elebaşının doğum gününü kutsallaştırmak amacıyla kurgulandığı gerekçesiyle yasaklanmıştı.

