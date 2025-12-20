AKP, ‘Terörsüz Türkiye’ komisyonuna yasal düzenlemeleri de içeren 63 sayfalık raporunu sundu. Sadece PKK terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlemelerin yapılmasının doğru olacağı belirtilen raporda, ‘umut hakkı’ yer almazken, Suriye’de YPG’nin 10 Mart mutabakatına uyması şart koşuldu.

Raporu AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve AKP Milletvekili Cüneyt Yüksel ile birlikte TBMM Genel Sekreterliği’ne sunan AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, “Müstakil ve geçici bir kanun olması yönünde bir önerimiz var. Geçici ve müstakil bir kanun yani bu meseleye özgü bir kanun önerimiz söz konusu” dedi.

İLERİ AŞAMA ŞARTA BAĞLI

Gül, kanunun diğer terör örgütlerini kapsamadığını da söyledi. Raporda da terör örgütünün silah bırakması ve tasfiyenin tespiti ve teyidi olmadan ileri aşamaya geçilmeyeceği vurgulandı.

1-Terör örgütünün silah bırakması, kendisini tasfiye etmesinin tespit ve teyidi sürecin en önemli noktasıdır. Bu tespit ve teyit olmadan hiçbir ileri aşamaya geçilmemelidir.

2-Tespit ve teyit anı hem ilgili kurumlar hem de hukuk düzeni açısından yeni bir dönemin miladı olarak görülmelidir.

3-Örgütün silahları tekrar kullanamayacak biçimde imha etmesi somut tespit ve delillerle ortaya konulmalıdır.

4-Tespit ve teyit mekanizmasının titizlikle yürütülmesi, sürecin geleceği açısından en kritik güvencelerden biri olacaktır.

5-Türkiye için Terörsüz Türkiye hedefi, ülke sınırları ile sınırlı ve yeterli değildir.

6-Türkiye, sınırın her iki tarafında da terör tehdidinin kaynağında bertaraf edilmesini benimser.

7-Suriye ve Irak’ta Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden hiçbir terör yapılanmasına izin verilmeyecek.

8-PKK’nın bölge ve Suriye’deki tüm unsurlarının tasfiyesi ve Şam yönetimi ile imzaladıkları 10 Mart Mutabakatı’nın gereğini yerine getirmeleridir.

9-İsrail’in, Suriye’yi parçalama, istikrarsızlaştırma girişimlerine göz yumulamaz.

10-Müstakil ve geçici bir kanun hukuk tekniği bakımından bir tercih değil, zorunluluktur. Bu da diğer suç tipleri ve örgütler bakımından emsal teşkil etmeyecek şekilde sınırlarını belirginleştirecektir.

11-Hazırlanacak kanun, sürekli uygulanacak ceza hükümlerine istisna veya ayrıcalık niteliği taşıyan bir alan açmaması; tersine belirli bir tarihsel koşul, belirli bir eylem ve belirli bir bağlam ile sınırlı dar bir hukuki çerçeve sunması gerektiğine işaret ediliyor.

12-Müstakil bir kanununun hazırlanması en doğru ve hukuken en gerçekçi yaklaşımdır.

13-Müstakil kanunun kapsamı belirlenirken, düzenlemenin yalnızca varlığını sona erdirdiği tespit edilen ve doğrulanan terör örgütleri bakımından uygulanacağı açıkça tarif edilmelidir.

14-Örgüt üyeleri, örgütsel faaliyet kapsamında ortaya çıkan bireysel sorumluluğu kapsamında ki bir yaklaşımla ele alınacak.

15-Müstakil kanununda bireylerin sürece uyumunun düzenli olarak izlenmesi, suçun tekrarı ihtimalini azaltan hukuki bir güvenlik mekanizması oluşturacaktır.

16-PKK’lıların belirlenen sürede yeniden suç işlenmesi halinde, ilk fiil nedeniyle sağlanan imkanlar ortadan kalkmalı, yeni suç ile önceki fiil ceza hukuku bakımından içtima ettirilerek bir bütünlük içinde değerlendirilmelidir.