CHP'den ihracının istenmesi üzerine istifa eden ve AKP'ye bugün katılacak olan Hasan Ufuk Çakır eski partisi için zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

AKP Grup Toplantısı'na katılan Çakır, "Memlekete hizmet etmeye geldik, haksızlığın, pisliğin, iftiranın karşısında durmak için geldik. Bu kadar net" açıklamasını yaptı.

CHP seçmenlerine de seslenen Çakır, "Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz. Devletinin ve bayrağının yanında olur. İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne bir Türk milliyetçisi tanımaz" dedi.