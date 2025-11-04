CHP MYK, CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Toplantıda parti programında son siyasi gelişmeler de masaya yatırıldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; MYK’de, CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen yolsuzluk, terör ve casusluk operasyonlarına yönelik kamuoyu bakışını ortaya koyan anketler de paylaşıldı.

AKP'LİLER İKNA OLMADI

MYK toplantısında gündeme gelen anketlere göre, “Sizce Ekrem İmamoğlu casusluk yapmış mıdır?” sorusuna, yüzde 70 oranında, “Yapmamıştır” yanıtı alındı.

Ankete katılan ve AKP seçmeni olduğunu söyleyenlerin yüzde 56’sının, “Kararsız” kalması da dikkati çekti.

İmamoğlu’nun, “Casusluk” yapıp yapmadığına yönelik kararsız kaldığını ifade eden yüzde 56 oranındaki AKP seçmeninin yanı sıra, AKP’liler yüzde 16’sı, “Yapmamıştır”, yüzde 28’i ise “Yapmıştır” dedi.