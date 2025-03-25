AKP Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
D-100 kara yolunda gece saatlerinde Gerede'den Bolu istikametine seyreden AKP Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar'ın kullandığı 14 KJ 700 plakalı otomobil, Köroğlu İstasyon Amirliği mevkisinde G.K. yönetimindeki 51 ABC 707 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Çongar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.