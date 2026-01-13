AKP kulislerinde, referanduma gitmeden anayasa değişikliği için gerekli 400 milletvekili sayısına ulaşma konusunda “rahat” bir tablo çiziliyor. Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre DEVA, Gelecek ve bağımsız milletvekillerinden AKP’ye geçişler olacağı, Yeni Yol Grubu’nun dağılacağı iddia edilirken; CHP ve İYİ Parti’den bazı isimlerle de temas kurulduğu konuşuluyor. Muhalefet kulislerinde ise bu iddialar, “Meclis iradesine yönelik siyasi mühendislik” eleştirileriyle değerlendiriliyor. Anayasa gibi toplumsal mutabakat gerektiren bir konuda, vekil transferleri üzerinden çoğunluk sağlanmaya çalışılmasının demokratik meşruiyeti zedeleyeceği yorumları yapılıyor.

MECLİS ARİTMETİĞİ

AKP kulislerinde son günlerde en sık dile getirilen değerlendirmelerden biri, referandumsuz anayasa değişikliği için gerekli 400 milletvekili sayısına ulaşılabileceği yönünde. Parti yönetimine yakın kaynakların, “Meclis aritmetiği bizim açımızdan sorun değil” değerlendirmesini yaptığı aktarılıyor.