Gündemar Araştırma, 23-29 Kasım tarihleri arasında 2 bin 230 kişiyle CATI ve CAWI yöntemiyle yapılan araştırmanın bulgularını kamuoyu ile paylaştı.

Araştırmada şans oyunlarına duyulan güvenin düştüğü görüldü.

YÜZDE 78: BİLET ALMADIM

Katılımcılara “Son bir yılda Milli Piyango, Kazı Kazan veya benzeri bir şans oyunu oynadınız mı?” sorusu yöneltildi.

Yüzde 22 “oynadım” yanıtını verirken, katılımcıların yüzde 78'i ise “oynamadım” yanıtını verdi.

Yeni yıl için bilet alan ve almayı planlayanların oranı da yüzde 24 olarak ölçüldü.

HEM AKP HEM CHP SEÇMENİ 'GÜVENMİYORUM' DEDİ

“Milli Piyango çekilişlerine güveniyor musunuz?” sorusuna ise vatandaşların yüzde 75'i “güvenmiyorum” yanıtı verdi. Milli Piyango’ya güvenenlerin oranı sadece yüzde 14’te kaldı.

Milli Piyango’ya güvenenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 24, MHP seçmeninde yüzde 14, CHP seçmeninde yüzde 11, İYİ Parti seçmeninde yüzde 8, DEM Parti seçmeninde yüzde 8 olarak ölçüldü.

“Güvenmiyorum” diyenlerin oranı ise tüm partiler için yüzde 59 ila 88 arasında olduğu görüldü.

Katılımcıların yüzde 80’i ise, “Kişisel değerleriniz ve inançlarınıza dayanarak online spor bahislerini destekliyor musunuz?” sorusuna “karşıyım” yanıtını verdi.