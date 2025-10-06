GÜNDEMAR Araştırma, "Türkiye Gündemi Araştırması Eylül 2025" sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

20-26 Eylül tarihleri arasında 2 bin 235 kişiyle CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yapılan çalışmada katılımcılara, "Bu Pazar Bir Genel Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" ve "Bu Pazar Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi Yapılacak Olsa Hangi Adaya Oy Verirsiniz" diye soruldu.

CHP BİRİNCİ PARTİ

60 ilde yapılan anketin hata payı + - yüzde 2,07 olarak belirtilirken CHP'ye oy veririm diyenlerin oranı yüzde 35,83 oldu.

Ankette CHP birinci parti olurken, aynı araştırma şirketinin bir önceki ay yayımladığı ankete göre oy oranını yüzde 0,41 artırdığı görüldü.

AKP'nin oy veririm diyenlerin oranı ise 30,95 olarak saptandı. AKP'nin ise bir önceki aya göre oy oranını yüzde 0,77 artırdığı görüldü.

CHP ankette AKP'ye yüzde 4,88 fark atarken DEM Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 8,34, MHP diyenlerin oranı yüzde 6,39 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

Zafer Partisi yüzde 6,28

İYİ Parti yüzde 4,94

YRP yüzde 2,78

Diğer yüzde 2,03

A Parti yüzde 1,47

TİP yüzde 0,99

CHP'NİN 3 ADAYI DA ÖNDE

GÜNDEMAR Araştırma'nın Eylül ayı araştırmasında CHP'nin olası cumhurbaşkanı adaylarının tamamının Erdoğan’ın önünde olduğu görüldü.

İşte Cumhurbaşkanlığı 2. Tur olası anket sonuçları:

Ekrem İmamoğlu - Recep Tayyip Erdoğan:

• Ekrem İmamoğlu: %55,58

• Recep Tayyip Erdoğan: %44,42

(İmamoğlu 11,66 puan önde)

Mansur Yavaş - Recep Tayyip Erdoğan:

• Mansur Yavaş: %58,09

• Recep Tayyip Erdoğan: %41,91

(Yavaş 16,18 puan önde)

Özgür Özel - Recep Tayyip Erdoğan:

• Özgür Özel: %52,31

• Recep Tayyip Erdoğan: %47,69

(Özel 4,62 puan önde)