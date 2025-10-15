Genel Kurulda Yeni Yol Partisinin "Gıda güvenliği", İYİ Parti'nin "Çocukların suça itilmesi", DEM Parti'nin "kadına şiddet", CHP'nin "Nadir toprak elementleri"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

TENCERELER BOŞ KAYNIYOR

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, gıda enflasyonunun artık bir istatistik değil, sofralarda eksilen bir lokma, markette uzanamayan bir el, çocuğun tabağında yarım kalan bir öğün olduğunu söyledi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon verilerini anımsatan Kaya, "Mutfakta yanan ateş halen sönmemiştir." dedi.

Mutfakta tencerenin kaynamasının Türkiye'de refahın sembolü olduğunu belirten Kaya, bugün söz konusu tencerelerin boş kaynadığını ifade etti.

Artan fiyatlar nedeniyle insanların ucuz, işlenmiş, besin değeri düşük gıdalara yöneldiğini anlatan Kaya, "Sofralardaki sebze, meyve, süt, yumurta azalıyor, çocuklarımızın gelişimi olumsuz etkileniyor." diye konuştu. Kaya, gıda enflasyonunun sadece cebi değil sağlığı da vurduğunu belirtti.

SUÇ ÖRGÜTLERİ DE GÜNDEME GELDİ

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, 2023 yılında 179 bin olan suça sürüklenen çocukların sayısının 2024 yılında 203 bine yükseldiğini söyledi. Suça yönelik bir sektörün oluştuğunu kaydeden Taşcı, "Bir sektör var karşımızda. Casper'lar, Dalton'lar, Red Kit'ler... Her biri 1990'lı yılların çizgi filmlerinden fırlamış gibi ama bunlar uluslararası suçlu üretim çiftliği. Uyuşturucu, kara para, yasa dışı bahis, online siparişle tetikçilik... Sokaklarımızda böyle yeni nesil bir mafya kol geziyor, 'Z mafyası' diyorlar." sözlerini sarf etti.

"Suçlu üretim çiftliklerinin" en büyüğünün terör örgütleri olduğunu belirten Taşcı, terör örgütlerine katılanların sayısındaki artışa dikkati çekti.

Bunun bir milli güvenlik sorunu olduğunu, gelecek sorununa denk düştüğünü ifade eden Taşcı, bu nedenle önergelerine destek istedi.

ROJİN KABAİŞ'İN ÖLÜMÜ

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, her şüpheli kadın ölümünün aydınlatılmamış bir cinayet olduğunu söyledi.

Bartin, Rojin Kabaiş'in Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduğunu, 15 Ekim 2024'te de Van Gölü kıyısında cansız bedeninin bulunduğunu anımsattı.

Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik eleştiride bulunan Bartin, Meclis'te bu konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Bartin, "Adli Tıp Kurumunun bilimsel ve idari bağımsızlığı hukuken güvence altına alınsın. DNA ve diğer adli bulgular, uluslararası standartlarda yeniden incelensin. Eksik kamera kayıtları, silindiği iddia edilen görüntüler ve alınmamış ifadeler tespit edilsin. İhmali ve karartmayı gerçekleştirenler yargılansın." diye konuştu.

"HERKESİN BOYNUNUN BORCU" DEDİLER ÖNERİYİ REDDETTİLER

AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Rojin Kabaiş'e Allah'tan rahmet diledi. Olayın yargıya intikal ettiğine işaret eden Yıldırım, olayla alakalı olabilecek her türlü şüpheyi gidermenin herkesin boynunun borcu olduğunu vurguladı.

Meclis'te daha önce Kadınların Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığa Maruz Kalmalarının Önlenerek Bu Alandaki Mevcut Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi ve Alınması Gereken Ek Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun kurulduğunu anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kadına şiddetle ilgili zaten kurduğumuz bir komisyonumuz var. Bu oranın konusu, ayrıca bir daha komisyon kurmanın anlamı yok. Kadına şiddeti önleme komisyonu var, orada detaylı bir şekilde incelensin. Bu kızımız, hepimizin kızı. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bunun, kadına şiddeti önleme komisyonunda daha detaylı bir şekilde araştırılması, tekrar oraya sunulması gerektiğini ifade ediyorum."

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, nadir toprak elementleri konusunda iktidarı eleştirerek, iktidarın nadir toprak elementlerini Türkiye'de üretmek, zenginleştirme gibi bir derdinin olmadığını öne sürdü.

Nadir toprak elementlerinin Türkiye'nin geleceği için stratejik bir hazine olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, bu kaynakların yabancı ülkelere, şirketlere devredilmesinin kabul edilmeyeceğini dile getirdi.

CHP olarak, nadir toprak elementleri konusundaki planlarının net olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, bu planın, ulusal çıkarların öncelenmesi, milli kaynakların korunması, milli teknoloji ve endüstriyel tesislerin Türkiye'de kurulması, rafinasyon ve ileri teknoloji süreçlerinin Türkiye'de yapılması, üretim planlaması, Meclis denetimi ile çevre ve sağlık etki değerlendirmesi olduğunu kaydetti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.