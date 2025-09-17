CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun gözaltına alınmadan önce MHP İstanbul ile AKP İstanbul teşkilatından isimlerin arandığına yönelik iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Özel'in açıklamalarının ardından AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanının bugün yapmış olduğu açıklamada; Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum. Sayın Özgür Özel'i, vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Daha önce Manavgat için '32 saatlik video kaydı var' diyerek milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"CHP Genel Başkanı’nın bugün yaptığı açıklamalarda Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu üzerinden dile getirilen iddialar, tamamen gerçek dışı ve asılsızdır.

Hiçbir somut delile dayanmayan bu ithamlar, siyaseti dedikoduya ve iftiraya indirgeyen bir anlayışın tezahürüdür. Hiçbir dava arkadaşımız Bayrampaşa Belediye Başkanını Cumhur İttifakıı’na davet etmemiştir yalan dolan iftirayı bırak Özgür…!"