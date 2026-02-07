MetroPOLL Araştırma, 15-21 Ocak 2026 tarihlerinde toplam 1.219 katılımcı ile gerçekleştirdiği "Türkiye’nin Nabzı" araştırmasının sonuçlarını yayımladı. "Refah için iktidar değişikliği gerekli mi?" başlığıyla yapılan ankette, vatandaşların geçim sıkıntısına bakışı ve bu durumun siyasi tercihlerine yansıması analiz edildi.

YÜZDE 67 SEÇİM DEDİ

Katılımcılara yöneltilen "Geçim şartlarınızın iyileşmesi için bir iktidar değişikliğinin gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar, ekonomik memnuniyetsizliğin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi:

Evet (Gerekli): %67,1

Hayır (Gerekli Değil): %31,4

Fikrim Yok / Cevap Yok: %1,5

CUMHUR'DA SEÇİM KIRILMASI

Anketin en çarpıcı verilerinden biri, mevcut iktidarı destekleyen seçmen grubunun verdiği yanıtlar oldu. Ekonomik refahın artması için iktidar değişikliği gerektiğini düşünenlerin oranı Cumhur İttifakı tabanında da azımsanmayacak seviyelere ulaştı:

AKP Seçmeni: %39,7 "Evet" dedi.

MHP Seçmeni: %41,3 "Evet" dedi.

Bu sonuçlar, hayat pahalılığı ve geçim şartlarının zorlaşması nedeniyle iktidar partilerine oy veren her 5 seçmenden yaklaşık 2'sinin çözümün ancak bir yönetim değişikliğiyle mümkün olabileceği fikrine yaklaştığını gösteriyor. Uzmanlar, bu veriyi "sadık seçmen profilinde ekonomik temelli bir kopuş sinyali" olarak değerlendiriyor.