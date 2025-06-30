Metropoll Araştırma, 28 ilde bin 251 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan araştırmanın bulgularını kamuoyu ile paylaştı.

Katılımcılara, "Özgür Özel'in mi Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu CHP genel başkanı olmasını istersiniz?" sorusu yöneltilirken "Özgür Özel'in olmasını isterim" diyenlerin oranı yüzde 44, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmasını isterim" diyenlerin oranı ise yüzde 25,8 olarak ölçüldü. "Fikrim yok/Cevap yok" diyenlerin oranı ise yüzde 30,2 oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK AKP'DE 2 MHP'DE 3'E KATLANDI

Ankete katlan AKP ve MHP seçmeninin tercihi ise dikkat çekti.

2023 yılının Ekim ayında "Özgür Özel'in olmasını isterim" diyen AKP'lilerin oranı yüzde 40,9'dan Haziran 2025'e gelindiğinde yüzde 18,3'e düştü. MHP'de Özel'e olan destek yüzde 38'den yüzde 22,6'ya düştü.

AKP seçmeninin Ekim 2023'te Kılıçdaroğlu'na olan desteği yüzde 21'den yüzde 40,3'e yükseldi.

MHP seçmeninde ise bu oran 2023 yılının Ekim ayında yüzde 16,2'den Haziran 2025'te yüzde 51,6'ya yükseldi.

CHP SEÇMENİ 'ÖZEL' DEDİ

"Özgür Özel'in olmasını isterim" diyen CHP seçmeninin oranı Ekim 2023'te yüzde 58,5'ten Haziran 2025'e gelindiğinde yüzde 79,4'e yükseldi.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmasını isterim" diyen CHP seçmeninin oranı ise Ekim 2023'te yüzde 27,9'dan Haziran ayına gelindiğinde yüzde 12,5'e düştü.

Ankette ayrıca Özel'e desteğin İYİ Parti ve DEM Parti seçmeni tabanında da arttığı görüldü.

İşte o anket: