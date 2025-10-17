Beykoz Belediyesine yapılan operasyon sonrasında meclis tarafından seçilen ve AKP'ye geçen Beykoz Belediye Başkan vekili Özlem Vural Gürzel'dan dikkat çekici adımlar gelmeye devam ediyor.

Gürzel resmi X hesabından yaptığı açıklamada Beykoz Belediyesi'nin hazırladığı bütçenin İBB tarafından engellendiğini iddia etti.

YAPTIĞI ATAMA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, dikkat çeken bir görevlendirmeye imza attı.

CHP’den istifa eden Gürzel’in ardından meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden ayrıldıklarını açıklamıştı. Gürzel, istifasının ardından Gökdemir’i Beykoz Belediyesi iştiraki Beytaş’a yönetim kurulu üyesi olarak atadı.