Keçiören'in Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın çarşamba günü AKP'ye katılacağı ve rozetini de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı öne sürüldü.
Gözlerin çevrildiği Özarslan'dan konuya ilişkin henüz bir yalanlama gelmedi.
Özarslan'ın sosyal medya hesabından ise dikkat çeken bir paylaşım yapıldı Özarslan, "Dava insanlık davasıdır'. 'Nızamı Alem, İlay-ı Kelimetullah Davası' Davamızdır. Vesselam…" ifadesini kullandı.
Özarslan'ın paylaşımının altında yapılan yorumlarda ise parti değiştirme iddiasına tepki gösterildi.