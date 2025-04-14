İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı, AKP’ye geçeceği iddia edilen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel için tarihi belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Protestoya, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun yanı sıra, İYİ Parti Bursa teşkilat üyeleri de katıldı.

“HERKESİN ERCAN ÖZEL’İN YAKASINA YAPIŞIP HESAP SORMA HAKKI VARDIR”

Burada açıklamalarda bulunan İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, AKP’ye geçeceği öne sürülen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i sert bir dille eleştirdi. siyasetteki namus kavramının önemine değindi.

Ercan Özel’in “İYİ partiden herkes gider. Ben kalırım” sözlerini hatırlatan Başkan Kaya, Ercan Özel’in namus sözü vermesine rağmen sözünde durmadığını dile getirdi. İsmail Kaya, “Buradan açıkça söylüyorum İYİ Parti’ye oy veren herkesin Ercan Özel’in yakasına yapışıp hesap sorma hakkı vardır” ifadelerini kullandı.

“NAMUSUN YOKSA SEN DE YOKSUN ERCAN ÖZEL”

Ercan Özel’in AKP’ye geçme kararının Yenişehirli seçmenin iradesine karşı yapılan ihanet olduğunu söyleyen Başkan İsmail Kaya, “Haksızlık karşısında susarak dilsiz şeytan da asla olmayacağız” dedi. Başkan İsmail Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Namus, yaşamın tek gerçeği, hayatın ta kendisidir! Daha da ötesi; Namus varsa insanoğlu vardır, aile yapısı vardır, toplum vardır, millet ve devlet vardır.Ezcümle; Namusun yoksa sen de yoksun Ercan Özel. Sözlerimi Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun tam da bu olayı tarif eden özlü sözüyle bitireyim; “Biz kimsenin siyasi namusunun bekçisi değiliz. Ülkemizde bütün insani değerlerin yitirilişinin mimarı olan AKP’ye, o değerlerden yoksun olan kim ya da kimler varsa hayırlı uğurlu olsun.”

“VATANDAŞIN OYUNU PAZARLIK UNSURU YAPMAK HİÇBİR AHLAKA UYMAZ”

Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Cengiz Aktaş da açıklamasını Yenişehirli meclis üyelerinin adına yaptığını söyleyerek, Yenişehirlilerin haklarını korumak için mücadele edeceklerini kaydetti.

“Yenişehirli hemşerilerimizin oylarıyla seçilmiş olmak bizler için şereftir” diyen Cengiz Aktaş, “Hemşerilerimizin bizlere vermiş oldukları bu yetki, bizim için çok değerli bir emanettir dolayısıyla seçildiğimiz yerde İYİ Parti rozeti ile hemşerilerimizin emanetini namus bilip çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın oyunu pazarlık unsuru yapmanın hiçbir ahlaka uymadığını aktaran Aktaş, “Namusumuz gereği hemşehrilerimize verdiğimiz söz ve çizgide devam ederek yeni şehir belediye meclisinde İYİ Partili meclis üyeleri olarak görev süremizin sonuna kadar İYİ Parti çatısı altında çalışmayı namus borcu biliriz” şeklinde konuştu.

“YENİŞEHİR İN HELAL OYLARINA SAHİP ÇIKAMADIK”

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da Yenişehir’in helal oylarına sahip çıkamadıklarını söyleyerek Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in AKP’ye geçmesine sebep olacak hiçbir meşru gerekçesinin olmadığını ifade etti.

İYİ Parti teşkilatının her zaman Ercan Özel’in yanında olduğunu vurgulayan Selçuk Türkoğlu, bugüne kadar kendisiyle ters düşecek hiçbir konunun da yaşanmadığını belirtti.