Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, son günlerde sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan “AK Parti’ye geçeceği” yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Göreve geldiği günden bu yana benzer spekülasyonlarla gündemi meşgul etmek isteyen çevreler olduğunu belirten Karaca, kendisine güvenerek oy veren vatandaşlara ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) olan bağlılığını vurguladı. Başkan Karaca, “Ben seçilmiş bir insan olarak asla oylarına ihanet etmem. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu partiye sadakatle bağlıyım. Yerimdeyim, kimse endişe etmesin” dedi.

“45 BİN 600 OYA ASLA İHANET ETMEM”

Karaca, bazı kişilerin yalnızca gündemde kalmak için bu tür iddialar ortaya attığını belirterek, “Ben bana verilen 45 bin 600 oya ihanet edecek biri değilim. Dünyanın en güzel şehri Fethiye’de belediye başkan adayı göstermiş partime de ihanet etmem. Bu parti, cumhuriyeti kuran partidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu partiye sadakatle bağlıyım. Yerimdeyim, kimse endişe etmesin” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL MEDYADAKİ ASILSIZ İDDİALARI CİDDİYE ALMIYORUM”

Başkan Karaca, göreve geldiği günden bu yana “belediyeye kayyum atanacak” ve “başkan görevden alınacak” gibi söylentiler çıkarıldığını hatırlatarak, “Ben hiçbir zaman seçilmiş bir insanın oylarına ihanet etmem. Partiler arası transfere kesinlikle karşıyım. Üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum; bugüne kadar kimseyi siyasi görüşüne göre ayırmadım. Ama herkes şunu bilsin: Alim Karaca’nın bir duruşu vardır ve bundan asla taviz vermez. Bedeli ne olursa olsun dimdik ayaktayım” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE BORCU OLMAYAN TEK BELEDİYEYİZ”

Karaca, bugüne kadar hakkında tek bir yargı dosyası bulunmadığını vurgulayarak, “Üç dönemdir görevdeyim, hakkımda yargıda tek bir dosya yok. Devletin onlarca müfettişi belediyemizi denetledi, Sayıştay tüm evraklarımızı inceledi. Bugüne kadar en ufak bir açığımız çıkmadı. Türkiye’de borcu olmayan tek belediyeyiz. 41 mahallede aralıksız hizmet veriyoruz. Namusumuzla, şerefimizle belediye başkanlığı yapıyoruz. Vatandaşın bir lirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.