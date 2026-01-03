CHP’den istifa eden Mersin vekili Hasan Ufuk Çakır'ın AKP'ye geçeceği iddia edildi. İktidara yakın TGRT Haber'de Çakır'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan helallik istediği öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce açıklamalarda bulunduğu Fatih Atik canlı yayında, "Kendisini aradım yayına davet ettim. 'AK Parti'ye geçeyim ondan sonra katılacağım TGRT Haber'e' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramış. 'Kemal Bey, beni siyasete soktunuz ama ben AK Parti'ye geçiyorum, hakkınızı helal edin' diye helallik istemiş. Kılıçdaroğlu da 'Sana hakkım helal olsun, çok iyi bir kardeşimsin, dostumsun. 4-5 dönem milletvekili yaptığım arkadaşlar bana yapmadıklarını bırakmadılar. Sen son günde bile vefanı gösteriyorsun' diyerek kendisine teşekkür etmiş. Kılıçdaroğlu'nun bu göndermesi de çok manidar" ifadesini kullandı.