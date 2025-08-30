Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’nde CHP’den AKP’ye geçen Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın, CHP üyesi çalışanlara partilerinden istifa etmeleri yönünde baskı yaptığı, bu baskıya direnenlerin ise işten çıkarıldığı iddia edildi.

İddiaya göre Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde şoför olarak çalışan Yusuf Koska, kendisinden ve ailesinden CHP'den istifa etmesi istendikten bir süre sonra, talebi reddettiği için işinden oldu.

“CHP’DEN İSTİFA ET DEDİLER, KABUL ETMEDİM, İŞTEN ATILDIM”

Belediyede 2,5 yıldır çalışan Yusuf Koska, başından geçen süreci şöyle anlattı:

-Şehitkamil Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürlüğünde 2 buçuk yıldır şoför olarak çalışıyordum.

-Şu anda yıllık izindeyim zaten iznimin yarısını kullandım 15 gün daha iznim var normalde. Kanunen yıllık izni dolmayan bir personelin işten çıkarılması kanuni değilmiş.

-Herhangi bir gerekçe gösterilmedi, personel müdürümüz gerekçeyi noter aracılığıyla göndereceklerini söyledi.

-Geçtiğimiz ay Umut Yılmaz tarafından bana bir kişi geldi ve bana şunu söyledi, ‘CHP’den kendisi ve ailesi istifa etsin’ diye haber gönderdi.

-Bende bunu kabul etmedim aradan bir ay geçti geçmedi işten çıkarılmama karar verildi.

-Ben işten çıkarılmamı bu olaya bağlıyorum çünkü ne işimle ilgili ne de kurumumla ilgili hiçbir sorun yok.

-Benimle beraber 5-10 kişi daha varmış bu durumla karşılaşan. Belediye başkanı AK Parti’ye geçtikten sonra biz işçilere sendika değiştirmemizi isteyen de bire bir kendisi DİSK’ten istifa edip HAK-İŞ’e geçmemiz için kendi baskı yaptı.