Ayrıca, Ustaoğlu’nun 125 bin liraya satın aldığı şahsi silahının taşıma ruhsatı harcının da belediye kasasından ödendiği ifade edildi.

AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan’ın Nisan ayında sosyal medya hesabında söz konusu raporu paylaşıp, Ustaoğlu’nu hedef aldığı ortaya çıktı.

Ustaoğlu’na “Bak benden söylemesi, böyle gidersen 2029’u zor görürsün” şeklinde tehdit ettiği belirlendi.

Ustaoğlu, önceki gün AKP’ye katılmış ve parti rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılmıştı. Ustaoğlu’nun kendisini güvenceye almak için AKP’ye geçtiği iddia edilmişti.