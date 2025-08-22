CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Umut Yılmaz’ın yönetiminde bulunan Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesi, 50 zabıta memuru alımı için ilana çıktı. Ancak ilandaki nitelikler dikkat çekici. Mühendislikten mimarlığa, veterinerlikten kamu yönetimine kadar birçok lisans bölümü mezunu olma şartı, kamuoyunda tepkilere neden oldu.

ZABITA ALIMINDA “YÜKSEK EĞİTİM” ŞARTI

İlana göre, zabıta memuru olmak isteyenlerin mimarlık, elektrik mühendisliği, çevre mühendisliği, gıda mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, veterinerlik, iktisat, işletme ve kamu yönetimi gibi bölümlerden mezun olması gerekiyor. Kadro ilanında yer alan bu şartlar, kamu görevine alımlarda liyakat yerine torpilin esas alındığı yönündeki eleştirileri gündeme getirdi. İlanın nitelikli bazı isimleri “zabıta” kadrosuyla kamuda işe yerleştirmek için hazırlandığı öne sürülüyor.

"BU, BİR HİZMET DEĞİL, BEDEL ÖDEME OPERASYONUDUR"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hasan Şencan da ilanla ilgili Şehitkamil Belediyesi’nin AKP’ye geçiş sürecine işaret etti. Şencan SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada AKP’li başkana şu sözlerle tepki gösterdi:

- Şehitkamil Belediyesi’nin, AKP’ye masa başında devredildiği günden bu yana sergilediği skandal kararlar, halkımızın vicdanını bir kez daha yaralamıştır. Son olarak, 50 zabıta memuru alımı için açıklanan şartlar, adeta akıl ve ahlak sınırlarını zorlamaktadır. Mühendislik, veterinerlik, mimarlık gibi yüksek eğitim gerektiren şartlarla zabıta kadrosu açılması, “adrese teslim kadro” şüphesini açıkça ortaya koymaktadır. Bu, kamu kaynaklarının bir avuç yandaşa peşkeş çekildiğinin aleni bir göstergesidir.

- Masabaşı pazarlıklarla, halkın iradesini hiçe sayarak gerçekleştirilen bu siyasi geçiş, bir “hizmet” değil, bir bedelin ödenmesi için kapı aralama operasyonudur. Gençlerimizin alın teri, emeği ve hayalleri yok sayılarak, kamu kaynakları belirli bir zümrenin çıkarlarına sunulmaktadır. Bu çarkın dişlilerine hizmet edenler, tarih önünde ve yargı önünde hesap verecektir.