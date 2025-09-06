Soylu, “Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye gelmesi önemli bir adımdır. Bu, hem kendisi hem de parti için kıymetlidir. AK Parti, kapısını her daim açık tutmalı ve bunu somut olaylarla hissettirmelidir” dedi.

ROZETİ ERDOĞAN’DAN

Çerçioğlu’nun rozetini Erdoğan taktı. Soylu da tebrik etti.

ARAYIP TEBRİK ETTİM

Çerçioğlu’nu bizzat arayarak tebrik ettiğini vurgulayan Soylu, “Önemli bir iş olarak görüyorum. Telefonumu beklediğini düşünmüyorum ama çok memnun olduğunu hissettim. ‘Tayyip Erdoğan’a güven’ dedim” ifadelerini kullandı.