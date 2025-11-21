TBMM’de çözüm sürecine yönelik kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı’ya heyet gönderilip gönderilmeyeceğini belirlemek için toplandı. Komisyon, yapılan oylamada AK Parti, MHP, DEM Parti ile TİP ve EMEP temsilcilerinin “evet” oylarıyla İmralı'ya gitme kararı aldı. İYİ Parti'den AKP'ye geçen Kürşad Zorlu'nun oylamaya katılmaması ise dikkat çekti.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu 'İmralı'ya gidiş' oylaması bir araya geldi. Yaklaşık 2,5 saat süren komisyon toplantısında 'İmralı ziyareti' oylaması yapıldı.

CHP ve Yeniden Refah Partisi’nin katılmadığı oylamada; AKP, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP, 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, 'hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı. Oylamada 32 evet, 3 hayır çıkarken, 2 üye de çekimser kalmış oldu. Komisyon böylece İmralı'ya gitme kararı aldı. Oylamanın ardından komisyon toplantısı sona erdi.

Öte yandan, AKP’nin 22 komisyon üyesinden yalnızca İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye geçen Kürşad Zorlu’nun oylamaya katılmaması dikkat çekti.

CHP'LİLER SALONU TERK ETTİ

Toplantının açılış bölümünde söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partilerinin İmralı’ya gidilmesine karşı olduğunu ifade ederek oylamanın açık yapılması talebini dile getirdi. Komisyonun kapalı oylama yapılmasına karar vermesi üzerine CHP’li üyeler salonu terk etti.

İSİMLER YARINA KADAR BİLDİRİLSİN

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ardından TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21 Kasım 2025 Cuma günü TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanmıştır. Toplantının birinci kısmında komisyon üyeleri bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması muhtemel çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunmuş, toplantının ikinci oturumunun kapalı yapılması oylanarak kabul edilmiştir. Bu oturumda, hazırlanacak nihai rapor başta olmak üzere, bundan sonraki aşamalar ele alınmış, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmıştır. Ayrıca, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek temsilcilerin parti gruplarınca 22 Kasım 2025 Cumartesi sabahına ve Komisyonun nihai raporunun hazırlanması için teklif ve görüşlerin de 28 Kasım Cuma akşamına kadar TBMM Başkanlığı'na bildirilmesi istenmiştir" denildi.