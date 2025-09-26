Basın toplantısında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkanvekili Ömer Günel, “Yaptığımız teknik incelemelerde çevredeki imar haklarının usulsüz şekilde Çerçioğlu ailesine ait Jannak firmasının parsellerine aktarıldığını, bazı zeytinlik alanların ise villa inşaatına açıldığını tespit ettik. Ayrıca ödenmesi gereken imar harçlarının da usulsüz olarak Sultanhisar Belediyesi tarafından karşılandığı ortaya çıktı,” ifadelerini kullandı.

"KAMU ZARARI DOĞURDU"

Günel’in açıklamalarının ardından CHP'li belediye meclis üyeleri ve vatandaşlardan da itirazlar geldi. İmar düzenlemeleriyle ilgili planların eşitlik ilkesine aykırı şekilde yapıldığı ve kamu yararı taşımadığı belirtilerek, Çerçioğlu ailesi, Sultanhisar Belediye Başkanı ve ilgili bürokratlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Kuşadası Belediyesi’nin yaptığı itirazların dayandığı temel gerekçeler şöyle sıralandı:

Usulsüz İmar Uygulamaları:

Yapı yasaklı alanlar, bazı parseller için yeşil alan statüsünden çıkarılarak imara açıldı.

Uygulama İmar Planı’nda, Nazım İmar Planı’na aykırı şekilde yoğunluk artırımı yapıldı.

Kamuya ait olması gereken bazı parseller özel mülkiyete kazandırıldı, emsal hakları başka adalara aktarıldı.

Planlama Hataları ve Eksiklikler:

Jeomorfoloji, eğim, bakı analizleri yapılmadan plan hazırlandı.

Eğitim alanları ve sosyal donatılar kurumlardan görüş alınmadan değiştirildi.

Nüfus artışı dikkate alınmaksızın altyapı planlaması yapılmadı.

Planlama hiyerarşisi gözetilmeden Nazım ve Uygulama İmar Planı arasında uyumsuzluklar yaratıldı.

Günel’in açıklamalarında dikkat çeken bir diğer unsur ise özellikle imar planlarının Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılmasından yalnızca iki gün önce Belediye Meclisi’nden geçirilmiş olması. Bu durumun, planların siyasi kararlarla şekillendirildiği ve şahsi çıkarlar doğrultusunda kullanıldığı yönünde yeni tartışmaları tetiklemesi bekleniyor.

ÇERÇİOĞLU CEPHESİNDEN AÇIKLAMA YOK

Ömer Günel’in iddialarına karşılık, Özlem Çerçioğlu veya AKP cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak konuya ilişkin hukuki süreçlerin başlatılması bekleniyor.