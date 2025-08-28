AREA Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması-Ağustos 2025" sonuçlarını sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaştı.

22-24 Ağustos tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan çalışmanın güven aralığı yüzde 95 hata payı ise +-yüzde 2,19 olarak açıklandı.

Araştırmada katılımcılara, "Bugün milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP BİRİNCİ PARTİ, 5 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

CHP diyenlerin oranı yüzde 24,7 olurken AKP diyenlerin oranı yüzde 24 oldu.

DEM Parti diyenlerin oranı yüzde 8, MHP diyenlerin oranı ise yüzde 6,8'de kaldı.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

İYİ Parti yüzde 5,6

Zafer yüzde 3,8

A Parti yüzde 2,4

YRP yüzde 1,6

TİP yüzde 1,3

TKP yüzde 0,7

Diğer yüzde 1

Kararsız yüzde 19,9

Kararsızlar dağıtıldığında ise sonuçlar şöyle oldu:

CHP yüzde 30,9

AKP yüzde 30

DEM yüzde 10

MHP yüzde 8,5

İYİ Parti yüzde 7

Zafer yüzde 4,8

A Parti yüzde 3,1

YRP yüzde 2

TİP yüzde 1,7

TKP yüzde 0,9

Diğer yüzde 1,3

VATANDAŞ HÜKÜMETİN EKONOMİ PERFORMANSINI BEĞENMİYOR

Katılımcılara, "Hükümetin genel olarak ekonomi performansını beğeniyor musunuz?" sorusu yöneltilirken "Evet" diyenlerin oranı yalnızca yüzde 20,8 olurken, "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 77 oldu. "Fikrim Yok" diyenlerin oranı ise yüzde 2,2'de kaldı.

Yüzde 50'nin üzerinde beğenenlerin oranı sadece AKP seçmeninde yüzde 65,7olarak gerçekleşti.

CHP seçmenin yüzde 96,7'si MHP seçmeninin yüzde 55,9'u İYİ Parti seçmeninin yüzde 97,3'ü DEM seçmeninin ise yüzde 98,6'sı hayır yanıtını verdi.

ÇERÇİOĞLU'NUN AKP'YE GEÇMESİNE VATANDAŞTAN TEPKİ

"Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AKP'ye katılmasını doğru buldunuz mu?" sorusuna ise; "Evet" diyenlerin oranı yüzde 31,2, "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 60,8 oldu. "Fikrim Yok" diyen vatandaşların oranı ise yüzde 8.

AKP seçmeninin yüzde 75,3'ü MHP seçmeninin ise yüzde 57,6'sı memnun olduğunu belirtirken; CHP seçmenlerinin yüzde 90,1'i İYİ Parti seçmeninin yüzde 89,2'si DEM seçmenin yüzde 80,3'ü ve Zafer Partisi seçmeninin yüzde 92,1'i doğru bulmadığını söyledi.

TÜRK-TÜRKİYELİ TARTIŞMASI

"Sizce Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlık tanımı "Türk vatandaşı" mı yoksa "Türkiyeli" şeklinde mi olmalıdır?" sorusuna "Türk vatandaşı" yanıtını verenlerin oranı yüzde 79,6, "Türkiyeli" yanıtını verenlerin oranı da yüzde 18,2 oldu. Fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 2,2 olarak kaydedildi.

Türkiyeli tanımını destekleyen seçmenlerin yüzde 73,2'sini DEM seçmeni oluştururken; AKP seçmeninin yüzde 77,1'i, MHP seçmeninin yüzde 83,3'ü CHP seçmeninin yüzde 87,7'si İYİ Parti seçmeninin yüzde 97,3'ü ve Zafer Partisi seçmeninin yüzde 92,3'ü "Türk vatandaşı" tanımını tercih edeceğini söyledi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU ÖNDE

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki isimlerin aday olmaları durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle oldu:

Mansur Yavaş yüzde 49.7, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 35.6

Ekrem İmamoğlu yüzde 45.8, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 37.7

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40.1, Özgür Özel yüzde 38.7

YAVAŞ VEYA İMAMOĞLU ORTAK ADAY OLURSA FARK AÇILIYOR

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki isimlerin aday olmaları durumunda (muhalefetin ortak adayı) oy verme davranışınız nasıl olur?” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle gerçekleşti:

Mansur Yavaş yüzde 58.3, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 41.7

Ekrem İmamoğlu yüzde 54.9, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45.1

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.9, Özgür Özel yüzde 49.1