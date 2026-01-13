CHP listesinden ve DEVA Partisinden Kahramanmaraş Milletvekili seçilen İrfan Karatutlu, 1,5 yıl önce Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan randevu istedi. Randevu verilmeyince 2 ay önce talebini tekrarladı, yine yanıt gelmeyince TBMM’de karşılaştığı Memişoğlu’na “Bana randevu vermediniz, sizinle tokalaşmayacağım’’ dedi. Bakanın eli de havada kaldı.

’ÇÖZÜM ODAKLI’

TBMM Sağlık Komisyonunda da eleştirileri sürdüren Karatutlu, “Bakanın kibir hastalığına yakalandığını zannediyorum. Bu hastalığın makam kibri, akademik kibir, cerrahi kibir gibi çeşitli vardır’’ dedi.

Karatutlu geçen hafta partisinden istifa edip AKP’ye geçti. 1,5 yıldır gelmeyen randevu da 24 saatte geldi. Bakan Memişoğlu taze AKP’li vekili makamına davet edip görüştü. Karatutlu bu kez “Konulara hakim, tutumu da çözüm odaklı” diyerek Memişoğlu’nu öve öve bitiremedi.

BAKANI ÖVDÜ

Karatutlu görüşme sonrası ‘’AK Parti rozetini taktım, kalben de vicdanen de bu yürüyüşün içindeydim, şimdi bedenen de buburadayım. Sağlık Bakanımızı ziyaret ettim, sağlık alanındaki ihtiyaç ve deprem sonrası devam eden sorunlar ile çözüm başlıklarını görüştük. Sayın Bakanımızın konuya hakimiyeti ve çözüm odaklı tutumu son derece önemlidir’’ diyerek Memişoğlu’nu övdü.