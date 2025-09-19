Cem YILDIRIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ziyarete ilişkin, “Yeni yol arkadaşımız Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan ile bir araya geldik. İlçemizin ihtiyaçlarını dinledik, kentsel dönüşüm başta olmak üzere projelerimizi istişare ettik. Daha dirençli, daha güvenli bir İstanbul inşa etmek için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.





AİLESİ İLE BİRLİKTE GÖRÜŞTÜ

Murat Kurum ziyaret eden Gürzel, ailesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü.