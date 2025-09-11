AKP'nin muhalif belediye başkanlarına yönelik kıskacı tam hızla devam ederken, bir yandan da 31 Mart 2024 seçimlerinde kaybedilen belediyeler için transfer süreci yürütülüyor.



Geçtiğimiz ay CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu‘nun CHP’den AKP'ye geçmesinin ardından başka belediye başkanlarının da iktidar partisine geçebileceği ifade edilmişti. Gazeteci Mahir Kılıç, Antalya'da 2 ilçe belediyesinin daha AKP'ye geçmesinin beklenildiğini duyurdu.



KORKUTELİ VE ELMALI BELEDİYELERİNİN AKP'YE GEÇMESİ BEKLENİYOR



Siyaset kulislerinde çok sayıda CHP'li belediye başkanının AKP'ye transfer olacağı öne sürülürken, bazı CHP'li isimler yaptığı açıklamalar ile transfer sürecini yalanlamıştı.



Kılıç, önümüzdeki dönemde AKP'ye geçmesi beklenen iki belediye olduğunu belirterek, Antalya’da Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmalarının beklenildiğini açıkladı.