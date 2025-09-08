Aydın, düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıldönümünde düzenlenen resmi törenlerle bir kez daha tarihine sahip çıktı.

Sabah saatlerinde Aydın Valiliği önünde başlayan programda, protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Ancak siyasi hayatının 23 yılını geçirdiği CHP’den ayrılarak AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, etkinliklere katılmadı.

Protokolde yer almayan Çerçioğlu’nun yokluğu, hem törendeki katılımcılar hem de meydanda toplanan vatandaşlar arasında dikkat çekti. AKP’ye geçmesi ile birlikte henüz vatandaşların arasına çıkmayan ve programlara katılmayan Çerçioğlu’nun 103’üncü kurtuluş yıldönümü programında bulunmaması, yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Aydınlılar, geçtiğimiz günlerde de protesto için belediyenin konserine katılmamıştı.