Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, iktidardan beklediği desteği umduğundan da hızlı buldu.

Türkiye genelinde hiçbir CHP'li belediyeye finansman sağlamayan iktidar, yönetimine sahip olduğu kamu bankaları üzerinden AKP'li belediyelere sudan ucuz oranlarda kredi vermeye devam ediyor.

AKP'YE KATILDI, ÖDÜLÜNÜ ALDI

Yıllardır Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten Çerçioğlu, AKP'ye katılmasından günler sonra hisselerinin tamamı Hazine'ye ait olan İlbank ile 860 milyon TL'lik finansman anlaşması imzaladı.

İmzalanan anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çerçioğlu, "Bizim için en büyük öncelik, hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğidir. Aydın'ın 1. derece deprem bölgesi olması gerçeğini göz ardı etmeden, kentimizi tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlanan bu büyük kaynakla birlikte yatırımlarımızı hızlandıracak, Aydın'ı daha güvenli ve daha güçlü bir şehir haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE ÇALIŞANINA 'SUS PAYI' ZAMMI

Öte yandan Çerçioğlu'nun AKP'ye ani katılımına belediye personelinin de tepki gösterdiği bilinirken, söz konusu tepkileri bastırmak için sürpriz bir zam kararı alındı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, belediye şirketlerinde görev yapan çalışanların maaşlarına yüzde 23 oranında zam yapıldığı bildirildi.

Alınan bu karar doğrultusunda, en düşük taban aylık maaş 40 bin liraya yükseltildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.