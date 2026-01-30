Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ocak Cumartesi günü Aydın’da toplu açılış törenine katıldı. Törende Aydın Şehir Hastanesi, Çine Şehir Hastanesi ve Nazilli’deki sağlık kompleksi hizmete açtı. Törende Erdoğan’ın yanında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da vardı. Ancak program tamamlandıktan sonra açılışlardan çok sahnedeki bir detay gündeme oturdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Çerçioğlu’nun, Erdoğan konuşurken yaptığı el-kol hareketlerinin Cumhurbaşkanı’nı taklit ettiği yorumları yapıldı. Çerçioğlu’nun mimik ve jestlerinin Erdoğan’ın konuşma tarzıyla bire bir örtüştüğünü savundu.

Bazı sosyal medye hesaplarından yapılan yorumlarda Çerçioğlu için “taklit mi, mesaj mı?” sorusu dikkat çekti.