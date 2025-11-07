DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin dün parti genel merkezinde gerçekleştirdiği Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına dair düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına da atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"BU ÇAĞRILAR MESELENİN SİYASET ÜSTÜ BİR NOKTAYA TAŞINMASI GEREKTİĞİNİ GÖSTERİYOR"

"Sayın Bahçeli, defalarca ‘Komisyon İmralı’ya gitmeli, Öcalan’ın görüşleri mutlaka dinlenmeli’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘Taraflar dinlensin’ ifadesini kullandı. Tüm bu çağrılar, meselenin siyaset üstü bir noktaya taşınması gerektiğini gösteriyor. Türkiye’nin normalleşmesi, hukuk devletine dönüşü ve toplumsal barışın tesisi, bu cesur adımların atılmasından geçiyor” ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR PARTİSİ TUTUMUNU NET BİR BİÇİMDE İFADE ETMELİ"

DEM Partili Doğan ayrıca şunları şu ifadeleri kullandı:

“Sorumluluk üstlenmeli, cesur olmalı demiştik. Bu çağrıyı yineleme ihtiyacı hissediyoruz. Meclis Komisyonu’nun, toplumun çeşitli kesimlerinin tartıştığı bu konuyu artık gündeme almasını öneriyoruz. İktidar Partisi; bu konudaki tutumunu herhangi bir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde net bir biçimde ifade etmeli. Aksi başka tartışmalara neden oluyor. Siyasi irade burada cesur da davranmaya dönük gayretini göstermeli.

Duyulmak istenen ses ve ihtiyaç duyulan ses de tam olarak bu. Yani şimdi artık Abdullah Öcalan'ı dinleme zamanı. Silahların devre dışı bırakılması, bunun kalıcı hâle gelmesi için bunun yapılması lazım”

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli Salı günü yaptığı grup toplantısındaki konuşmasında, "Bir kez daha ve ısrarla söylemem lazım gelirse, Meclis’te kurulan Komisyon’dan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Çarşamba günü yapılan grup toplantısında, "Komisyon kuruluş misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Komisyon çatısı altında sürece dair tüm konuların tartışılmasını, kimsenin dışarıda bırakılmadan, ilgili bütün tarafların dinlenmesini, aykırı da olsa farklı fikirlerin dile getirilmesini değerli buluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.