Konya’da AKP il başkanlık binası önünde toplanan “Mazlumlar için Vicdan Platformu” üyeleri, iktidarın Gazze politikalarına tepki gösterdi.

Platform üyeleri, ellerinde, “Laf değil filliyat, laf değil icraat”, “Ukrayna’ya SİHA, Gazze’ye dua olmuyor beyler”, “Gazze politikanızı kınıyoruz”, yazılı dövizler taşıdı. Ayrıca platform üyelerinin tuttuğu pankartta ise, TBMM’de iktidarın Gazze politikalarını eleştirdiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez de unutulmadı.

“İKTİDAR SAHİPLERİ BOĞAZLARINDAN GEÇEN LOKMANIN HESABINI VERECEK”

AKP İl Başkanlık binası önünde toplanan platform üyelerinin adına Musa Erdoğan Bişkin, açıklamalarda bulundu. Gazze’deki soykırım her geçen gün artarak devam ettiğini ifade eden Bişkin, şunları söyledi:

“İsrail terör şebekesinin temiz su, ilaç, elektrik, her türlü, insani ihtiyaç ve gıdayı engellemesi sonucu özellikle son günlerde can Gazze’mizde açlık soykırımı yaşanmaktadır. Ne acı bir tablodur ki; son iki günde 50’den fazla kardeşimiz sadece açlık nedeniyle can vermiştir. Böyle bir felaket karşısında; başta iktidar sahipleri olmak üzere ümmetin her bireyi olarak boğazımızdan geçen her lokmanın hesabını vereceğimizi hatırlamak ve hatırlatmak için buradayız. Maalesef 2 milyarlık vicdanı sakatlanmış ümmet ve 57 İslam ülkesinin başlarında bulunan gargat ağacı niteliğindeki yöneticiler yüzünden, Gazze bu haldedir. Bu durum insanın yozlaşması, aklın körelmesi, vicdanın çürümesi durumudur. Bizler bu halimizle Gazze’de, açlıktan kendi kaburga kemikleri çıktığı, derisi sarktığı halde, bulduğu bir parça kuru ekmeği yıkılmış bir enkazın yanında yaralı duran 1,5-2 yaşındaki bir çocuğa götürerek o ekmeği yiyinceye kadar başını bekleyen bir köpekcik kadar olamadık. O köpekçiğin vicdanı maalesef; Müslüman ülke yöneticilerin ve ümmetin, vicdanını geçmiş durumdadır.”

“BÖYLE BİR ORTAMDA BİLE İSRAİL’LE İLİŞKİLER KESİLMEMEKTE”

“Özellikle yetki ve sorumluluk sahibi oldukları halde; yaşanan bu vahşet karşısında maalesef kınamanın ve toplumun gazını alacak beylik laflarla konuşmanın ötesinde vahşetin durması noktasında hiç bir icraatta bulunmayan, hatta daha da ötesi mazlumların kendilerine, bir nevi; gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz dedikleri iktidar sahiplerine; sorunluluklarını ve sorumluluklarını hatırlatmak için buradayız” diyen Musa Erdoğan Bişkin, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Maalesef büyük bir acı, utanç ve öfkeyle hala şu icraatlara şahit olmaktayız. Terörist İsrail'in alçakça soykırımına rağmen, hala, bu şeytanın çocuğuna; Bakü-Ceyhan Boru Hattından petrol taşıyarak; Filistinli-Gazzeli kardeşlerimizi bombalayan uçak ve tankların yakıtlarını varil başı 1,27 dolar kazanma uğruna satmaktan geri adım atılmamaktadır. Böyle bir vahşet ortamında, ülkemizdeki askeri üsleri yabancı kullanımına kapatacakları yerde ABD savaş uçaklarının; Adana İncirlik Üssünden yükledikleri mühimmatlarla, Filistin-Gazze'nin bombalanmasına çanak tutulmaya, fütursuzca edilmektedir. Malatya'daki Kürecik Radar Üssünden gönderilen sinyallerle, İsrail'i tehdit eden füze ve hava gereçlerinin yerlerini, anlık olarak İsrail'e bildirerek, devre dışı bırakılmasına, böylelikle terörist İsrail’in füzelerden korunmasına taşeronluk yapılmaya hiç utanmadan devam edilmektedir. Böyle bir felaket ortamında bile; terör şebekesi İsrail'le, diplomatik tüm ilişkiler kesilmemekte. Büyükelçimiz çekilip, onların diplomatları sınır dışı edilmemektedir. Çifte vatandaşlık zırhına bürünerek; Filistin Gazze’de katliam yapıp, gelip ülkemizde keyif çalarak tatil yapan, çapulcu katil sürüleri; mahkemelerde yargılanmamakta, hak ettikleri cezaları almamakta, sınır dışı edilmemektedir.”

İSRAİL’LE TİCARET HAYASIZCA DEVAM EDİYOR”

İsrail’le ticarete de tepki gösteren Bişkin, “Binlerce gemi ve konteynırlarla çapulcu İsrail’e yiyecek, kıyafet, demir, çelik ve benzeri her türlü malzemenin satışına hala hayasızca devam edilmektedir. Bu noktada Konya’da şimdilik burada ismini açıklamayacağımız fakat böyle giderse mutlaka deşifre edeceğimiz bir kısım işbirlikçi şirketlerin ürünlerinin de; Kayacık Lojistik Üssünden, Maersk ve ZİM gibi İsrail’in lojistik firmaları aracılığıyla satılmaya devam edildiğine, utançla şahit olmaktayız. Ayrıca bundan birkaç gün önce; İsrail’in Gazze işgaline karşı Kolombiya’da bir araya gelen ülkeler, Türkiye de dahil İsrail’i kınayan bir bildiriyi kabul ettiler. Bunlardan 4'ü Müslüman ülke olmak üzere 12 ülke ambargo kararı aldı. Fakat ülkemizi yöneten işbirlikçi zihniyet, ambargoyu içeren 6 maddelik somut eylem planına imza koymayarak, gerçekte nasıl bir anlayışa sahip olduğunu bir kez daha sergilemiştir” dedi.