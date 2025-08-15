Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AKP Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda konuştu.
Etkinliğin ardından, farklı partilerden seçilen bazı belediye başkanlarının AKP’ye katılımı için tören yapıldı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hariç tüm başkanlara rozetlerini Erdoğan taktı.
'BANA BAK...'
Rozet takılan isimlerden biri de İYİ Parti’den AKP’ye geçen Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal’dı.
Kodal sahneye çıkarken Erdoğan, “Bana bak! Çok çalışman lazım… Bir de kilo vermen lazım” dedi.
Ardından 1992 doğumlu, makine mühendisi Kodal’a rozetini taktı. Törene Kodal’ın eşi de katıldı.