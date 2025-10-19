Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Başkanı Stefan Löfven’in davetiyle Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da gerçekleştirilen PES Kongresi’ne katıldı. Özel, kongrenin ikinci gününde, “Türkiye ile dayanışma” başlıklı oturumda şöyle konuştu:

SANDIĞI BIRAKMIYOR

SOL YÜKSELİYOR: Avrupa’nın genelinin, dünyanın genelinin aksine yaşanan bütün bu kaotik ortamda Türkiye’de aşırı sağ değil, sosyal demokrasi, sol yükseliyor. 48 yıl sonra, partimiz ilk kez 1,5 yıl önce birinci parti oldu. Erdoğan partisini kurduğu günden beri ilk kez ikinci parti oldu.

YEDİ PUAN ÖNDEYİZ: Yerel seçimlerde belediyelerin yüzde 65’ini kazandık. 1,5 yıldır bütün anketlerde oyumuz yüzde 38’di yerel seçimlerde, Erdoğan’ın üç puan önündeydik. Şu anda yüzde 41’le yedi puan önündeyiz.

TESLİM OLMUYORUZ: İnanın ki teslim olmuyoruz. Sandığa ve geleceğine sahip çıkanlar son yerel seçimlerde yüzde 86’lık bir katılımla sandık başına gitti. Yani Türkiye sahip olduğu, sevdiği her şeyini bu günlerini borçlu olduğu sandığı bırakmıyor. Aslında sandığa sarılıyor. Bize sarılıyor.

YARGIYI ELE GEÇİRDİ

AKP YARGI KOLLARI: Ama Erdoğan buna karşı devletin tüm kurumlarını ve maalesef yargıyı ele geçirdi ve büyük haksızlıklarla onu bir siyasi araç olarak kullanıyor. Türkiye’de partilerin ana kademesi var, kadın kolları var, gençlik kolları var. Erdoğan’ın partisinin bir de yargı kolları var. Eskiden partisinde siyaset yapanları hakim yaptı.

İKTİDAR ÖN İNFAZ UYGULUYOR

Türkiye'de demokrasinin saldırı altında olduğunu belirten Özel şöyle konuştu: “Yalnızca partimize yönelik saldırılar ile Cumhur başkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması değil mesele. Türkiye’de iktidarı rahatsız eden gazeteciler, aydınlar, sendikacılar, iş insanları; iktidarı eleştiren kim varsa gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve iddianamesi çıkana kadar, normal de o suçtan ceza alsa bile bir gün bile hapis yatmayacakken aylarca içeride tutuluyor. Adeta bir ön infaza muhatap oluyor.”