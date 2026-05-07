Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında "Anketlerden AK Parti’ye bir iyi bir de kötü haberim var" başlığını kullanırken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Selci 'iyi Haber'ini anlatırken, iktidara yakın araştırma şirketi GENAR'ın anketini paylaşırken, CHP ile AKP arasındaki makasın kapanmasına karşın AKP'nin birinci parti olduğunu öne sürdü. Anketin ekonomiye yönelik çıkarımlarından da bahseden Selvi, dar ve sabit gelirli vatandaşların durumuna da değindi.

YANDAŞ ANKET ŞİRKETİ DE GERÇEĞİ GİZLEYEMEDİ

AKP'li şirketlerin anketleri bile artık vatandaşın düştüğü darboğazı gizleyemezken, Selvi yazısının ilgili bölümünde, 'AK Parti'ye kötü haber' diyerek, şunları kaydetti:

"Şimdi geldik AK Parti’ye kötü haberime. Ekonomiye ilişkin başka bir veri var. İktidarın bu veriye özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü herkesi ilgilendiriyor.

Artan petrol fiyatları ve pahalılık nedeniyle İran savaşının ekonomiye olumsuz etkisi yüksek oldu. Savaşın etkisiyle bazı harcama kalemlerinde kısıtlamaya gidildiği gözleniyor. Araştırmaya göre en çok kısıtlamaya gidilen alan yüzde 15.9’la sosyal hayat olmuş. Onu yüzde 14.3’le giyim takip ederken, üçüncü sırada ise yüzde 13.3’le gıda ve market alışverişi takip ediyor. Benim iktidarın en çok dikkat etmesi gereken veri dediğim gıdada kısıtlamaya gidilmesi oldu.

Savaşın etkisiyle birlikte yürütülen istikrar programının da getirdiği yüklerin topluma ağır bir yük yüklediği gözleniyor. Sosyal hayattan kısıtlamayı anlarım ama gıda ve giyimdeki kısıtlama ürkütücü geldi. Bu alarm zillerinin çalması demektir. İran savaşı dünya ekonomilerini etkiyor. Biz ayrı bir gezegende yaşamıyoruz. Elbette ki olumsuz sonuçları ile yüzleşiyoruz.

Buradaki sıkıntı ekonomik istikrar programı uygulanırken, emekliler, asgari ücretliler ve esnaf üzerine getirilen yükler, bir de savaş nedeniyle çarpan etkisi yaparak, dar gelirlileri bunaltıyor. Bu kesimlerin AK Parti’nin oy tabanı olduğunu hatırlatmakla yetineceğim."