Siyaset kulislerini hareketlendiren iddiaya göre Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin’in yeni adresi AKP oldu.

Şahin’in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği, bu görüşmeyle katılım sürecinin netleştiği belirtildi.

AKP’ye geçecek isimler yalnızca Şahin’le sınırlı değil.

CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile DEVA Partisi’nden ayrılan Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu’nun da AKP saflarına katılacağı ifade edildi.

Üç milletvekilinin de 14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden Meclis’e girdiği dikkat çekti.

AKP’ye daha önce İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi’nden farklı tarihlerde 10 milletvekili katılmıştı.