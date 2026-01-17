Son günlerde gündeme gelen istifa iddialarını reddeden Ahmet Akın, "Ben bu partide üç dönem milletvekilliği yaptım, genel başkan yardımcılığı yaptım ve 78 yıl sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni kazandık. Baktığınız zaman burada ben mensubu olduğum parti de CHP'dir. Farklı işler peşinde koşmayın artık nokta deyin, bunun üzerine gidip Balıkesir'imize odaklanalım diye söyledim. Hatta Türkiye'de de bu konu devamlı gündeme getiriliyor. Bunun bir doğruluk payı yoktur. Mensubu olduğum parti CHP'dir" dedi.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Mersin'de yapılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, toplantıya dair ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Akın şöyle konuştu:

- Bütün büyükşehir belediye başkanlarımızla yılın ilk toplantısını yaptık. Mersin Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde. Öncelikle kendisine çok teşekkür ederiz. Bütün belediye başkanlarının zaten sorunları ortak. Burada konuşulanlar genelde herkesin kamuoyunda tahmin ettiği yaşadığımız konular. Bu konularla ilgili mütalaalar yapıldı. Çok da faydalı oldu. Farklı farklı iletişim teknolojilerinden faydalanıldı. Gerçekten hepimiz için faydalı oldu. Bizim amacımız, milletimize hizmet. Bölgemizin halkına Balıkesirimize daha iyi nasıl hizmet yapabiliriz, farklı farklı örnekler nelerdir bunların hepsini bir araya getirip bunlardan kendi memleketimize uygun şekilde derleyip ona göre hareket etmemiz için güzel bir toplantı oldu. Tabii bunun devamı da gelecek. Sırayla hepimiz ev sahipliği yaparak buna devam edeceğiz.

Akın, belediyesindeki projelerden de bahsederek "Başında alt yapı yatırımları geliyor maalesef. Yıllardır dokunulmamış yani nasılsa kimse görmüyor diye bir tarafa atılmış, asbestli borular, inci gibi körfezimizde maalesef arıtmamız yok. Arıtmamız olan yerlerde artık ömrünü tamamlamış. Şimdi tekrar hayata geçirmek için inşallah çalışmalarımız var. Bu konuyla ilgili kimseyi ayırmadan tüm siyasi partilerle görüştüm, tüm vekillerle görüştük. Bakan Bey'e bilgi verdik. İnşallah oradan gelecek cevapları bekliyoruz. Onun arıtması, kanalizasyon hatları ve su kaçağımızın önlenmesi, en önemli konulardan bir tanesi. Onun yanında sosyal yaşamı gerektiren olaylar var. Kreşlerimiz var, onları hayata geçiriyoruz. Kadın dinlenme evlerimiz var. Seçim sürecinde verdiğim sözlerin yarısından çoğunu yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sırayla hayata geçireceğiz. İnşallah bunları da yaparken hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan Balıkesir'in Kuvayi Milliye ruhuna uygun bir şekilde hareket edip tüm vatandaşlarımızı kucaklayan anlayışımızla çalışmamıza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

"MENSUBU OLDUĞUM PARTİ CHP'DİR"

Akın, kendisi hakkında son dönemde yaşanan parti değiştireceği iddialarına ilişkin de şunları söyledi:

- Ben bunu defalarca dile getirdim. Bunu en az 50 kere herhalde söylemiştim. Sürekli dile getirdim. Neden bunun üstünün devamlı açıldığını anlamakta zorluk çekiyorum. Ben bu partide üç dönem milletvekilliği yaptım, genel başkan yardımcılığı yaptım ve 78 yıl sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni kazandık. Mensubu olduğum parti de CHP'dir. Farklı işler peşinde koşmayın artık nokta deyin, bunun üzerine gidip Balıkesir'imize odaklanalım diye söyledim. Hatta Türkiye'de de bu konu devamlı gündeme getiriliyor. Bunun doğruluk payı yoktur. Mensubu olduğum parti CHP'dir. Sizlerden ricam bunu artık herkesin anlamasıdır.