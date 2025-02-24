AKP. 8. Büyük Kongresi geride kalırken AKP kadrolarındaki değişimden çok İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden yapılan transferler konuşuldu. Muhalefet sıralarından seçilen vekillerin iktidar partisine transfer olması tepkilere neden oldu.

SÖZCÜ yazarı ve SÖZCÜ TV Strateji ve Güvenlik Danışmanı Ahmet Yavuz transferleri, "Bir partinin oylarıyla Meclis'e girip, A’dan Z’ye eleştirdiğin partiye katılmak siyasi ahlaksızlıktır!" değerlendirmesini yaptı.

Gelecek Partisi'nden istifa eden ve kongrede partiye katılan anayasa profesörü ve Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un transferi en çok tepki çeken isimlerden oldu. 2023 Genel seçimlerine giden süreçte muhalefet partilerinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem"in yasal ve anayasal zeminini hazırlamak için Altılı Masa'nın çalışmalarında aktif rol alan Yazıcı, AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da eleştirilerde bulunmuştu.

Özbudun'un yanı sıra İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman ile İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu da AKP'ye katıldı.