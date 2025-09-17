689 bin metrekarelik alanda planlanan projede 437 ticari birim de yer alıyor. 3 Mart 2022’de başlatılan çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci, 2 Eylül 2022’de “ÇED gerekli değildir” kararıyla sonuçlandı. Proje, doğusunda ve güneyinde birinci derece, batısında ise üçüncü derece arkeolojik sit alanlarıyla çevrili. Bathonea Antik Kenti ise yalnızca 500 metre uzaklıkta.

ÇED dosyasında, proje alanının “korunması gereken taşınmaz kültür varlığı” statüsünün imar değişikliği teklifleri sırasında kaldırıldığına dikkat çekildi. Tanıtım dosyasında, olası kültürel varlıkların keşfi durumunda yetkililere bilgi verileceği belirtilirken, projenin antik kent üzerindeki etkisinin olumsuz olmayacağı savunuldu.

PROJENİN DEĞERİ 7 MİLYAR

Birgün gazetesinden Deniz Güngör’ün haberine göre, projenin ilk etap birinci kısmı için yapılan ihaleyi, 5 milyar 115 milyon TL teklif ile Dağ Holding kazandı.

İkinci kısım ihalesini ise 7 milyar 221 milyon TL ile AKP’den 2018’de Diyarbakır milletvekili aday adayı olan Eşref Keleş’in sahibi olduğu Öz Er-Ka İnşaat aldı.

İkinci etapta en yüksek teklifi veren Cevahir Yapı & HB Grup İnşaat İş Ortaklığı, 4 milyar 745 milyon TL ile ihaleyi aldı. Cevahir Yapı daha önce Kanal İstanbul bölgesindeki başka bir ihaleyi de kazanmıştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na göre, projenin tamamlanması durumunda toplam değeri 7 milyar 20 milyon TL’yi aşacak.