AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2023 yılında Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan ve 2024 senesinde ismi üniversitenin sitesinden çıkarılan ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Selman Öğüt, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı sosyal medya hesabından hedef aldı.

Göktaş’ın, yayından kaldırılan ve hakkında inceleme başlatılan Bosch Türkiye’nin Anneler Günü reklamını eleştirdiği açıklamasını alıntılayan Öğüt, şunları yazdı:

“Mahinur hanım Belçika'da yetiştiği için geleneksel Türk ailesinin kodlarına uzak kalmış olabilir.

Ancak bizim annelerimiz evde temizlik yapıp yemeği pşirirler babalarımız da evin rızkını temin ederlerdi.

Fırata uygun olan da buydu.

Mahinur hanım farkında mı bilmem ama bu geleneksel aile modelini kaybettiğimiz için nüfusumuz hızlı şekilde yaşlanıyor.

Geleneksel ev hanımlığı aşağılandığı için doğum oranları bu kadar hızlı düşüyor.

Allah akıl fikir versin, ne diyeyim.”