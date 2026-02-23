ORC Araştırma, İstanbul'da bin 48 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Anketin sonuçlarına göre 'Genel seçim oy tercihleri'nde CHP birinci parti konumunda.

CHP OYLARINI ARTIRDI

14 Mayıs genel seçimlerinde CHP, İstanbul'da yüzde 28,33 oy aldı. Ankete göre CHP, 32,5 oy aldı. Bu sonuçlara göre CHP İstanbul'da 4,7 puan oylarını artırdı.

AKP OY KAYBETTİ

14 Mayıs genel seçimlerinde AKP İstanbul'da yüzde 36,06 oy aldı. ORC anketinin sonuçlarına göre, AKP İstanbul'da 31,3 oy alıyor.

Bu sonuçlara göre AKP İstanbul'da 4,76 puan oy kaybetti.

Yeşil Sol Parti (DEM Parti) bir önceki genel seçimde İstanbul'da yüzde 8,19 oy almıştı. Ankete göre DEM Parti İstanbul'da yüzde 8,1 oy alıyor.

Anket verilerine göre MHP İstanbul'da yüzde 5,5 oy alıyor. Bir önceki seçimde MHP İstanbul'da yüzde 6,24 oy aldı.

Ankete göre, İYİ Parti'nin İstanbul'daki oyu yüzde 5,1 olarak ölçüldü. Bir önceki seçimde İYİ Parti İstanbul'da yüzde 8,07 oy aldı.

Ankete göre diğer partilerin oy oranları şöyle:

Zafer Partisi: Yüzde 4,1

BBP: Yüzde 3,3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5

SAADET: Yüzde 1,7

TİP: Yüzde 1,5

Diğer: Yüzde 4,4.