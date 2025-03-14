Ali Can Polat/SÖZCÜ

Gaziantep’te vatandaş yüksek doğalgaz faturalarına çare isterken AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu doğalgaz dağıtım şirketini savundu, vatandaşın doğalgaz kullanımını eleştirdi.

Gaziantep’te vatandaşların faturaları şubatta 3’e katlanmış, milletvekilleri vatandaşın isyanını TBMM’ye taşımıştı. Konu dün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin il meclisinde de gündeme geldi. Burada konuşan AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şubatta havalar soğuyunca gaz kullanımı artmış. Vatandaş kombisini hep 45 derecede tutuyor ama hava soğuyunca o kombi sürekli çalışıyor bunun farkında değil” dedi.

CHP’li Uğur Kalkan ise, Tahmazoğlu’nun pazar esnaflarını azarladığı sosyal medya videolarını hatırlatarak “Gariban esnafa gelince posta koyuyor, büyük şirkete gelince savunmaya geçiyor. GAZDAŞ’a da ‘Bu fiyatlar nedir’ desene” diye sordu