AKP, 3 Kasım 2002 düzenlenen seçimlerde 3Y’yi işaret ederek, ‘yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları bitireceğiz’ sözünü vermişti. AKP, geçen 23 yılda ülkeyi tam tersi bir konuma getirdi. İktidarın sözleri yine lafta kaldı. Türkiye’de yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar her yeri sardı. Halkın geçim mücadelesi katlandı, yoksul sayısında yaşanan artış, devletin verilerinde de ortaya çıktı

Yoksullukla mücadele için sadece 2025’in ilk 7 ayında ödenen tutar 205 milyar 295 milyon 851 bin TL’yi buldu. Bu rakam 2021’de ise toplamda 64 milyar 477 milyon 826 bin liraydı.

362 MİLYARI AŞACAK

Bu yıl itibarıyla 14 milyon 148 bin 740 kişinin yaşamını yalnızca düzenli sosyal yardımla sürdürebildiği ifade edildi. Türkiye’deki aşırı yoksul sayısı ise 11 milyon 877 bin 932 kişiye kadar çıktı. Sadece temmuz ayında yoksullukla mücadele için 25 milyar 83 milyon 661 bin TL devletin kasasından çıktı. Vatandaşın yoksulluğunun boyutu, sosyal yardımlardan giderek daha fazla kişinin faydalanması nedeniyle daha da dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Bu kapsamda 2025 yılının ilk 7 ayında yoksullukla mücadeleye harcanan tutar 205 milyar 295 milyon 851 bin TL’ye kadar çıktı. Söz konusu tutar 2021, 2022 ve 2023 yıllarında sosyal yardıma harcanan toplam bütçeleri şimdiden geride bıraktı. 2025 yılının toplamında ise 362 milyar 62 milyon 314 bin TL’nin yoksullukla mücadele ve sosyal yardım için ödenmesi öngörülüyor.

4 yılda 5’e katlanacak

Yoksullukla mücadele için 2021’de ödenen tutar, 64 milyar 477 milyon 826 bin liraydı. Söz konusu rakam 2022’de 87 milyar 551 milyon 13 bin TL oldu. 2023’te sosyal yardım ödemesi 187 milyar 732 milyon 763 bin liraya çıktı. 2024’te ise bu tutar 275 milyar 239 milyon 460 bin TL’yi buldu. Yoksullukla mücadele için bu yılın ilk 7 ayında ise 205 milyar lira ödendi. Bu rakamın 2025’in tamamında ise 362 milyarı aşması bekleniyor. Böylece yoksullukla mücadele için devletin kasasından harcanan tutar 4 yılda 5 katını aşacak.