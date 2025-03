Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında uygun fiyatlı et satışına başladı. Başkentlilerin sağlıklı, kaliteli ve hijyenik koşullarda uygun fiyatlı ve yerli gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren Başkent Marketlerde ve Mobil Market aracıyla Ramazan ayı sonuna kadar sürecek olan uygun fiyatlı et satışı uygulaması ilk gününde yoğun ilgi gördü.

5 BİN 433 KİLOGRAM KIRMIZI ET SATILDI

Vatandaşların yüzde yüz yerli besi hayvanlarından elde edilen sağlıklı, kaliteli ve hijyenik et ürünlerine ulaşmasını kolaylaştıran uygulamanın ilk gününde; 2 bin 304 kilogram kıyma, 2 bin 151 kilogram kuşbaşı, 635 kilogram sucuk ve 343 kilogram yemeklik/haşlamalık et olmak üzere toplam 5 bin 433 kilogram kırmızı et satışı gerçekleştirildi.

KUŞBAŞI 499, KIYMA 419

Ramazan ayı boyunca sürecek olacak uygulama kapsamında, kıyma kilogramı 419 TL, kuşbaşı 499 TL, yemeklik/haşlamalık et 419 TL ve dana sucuk 499 TL’den satışa sunuldu. Tavuk ürünlerinde de kampanyalı fiyatlar uygulanıyor.