Birçok ülke, enerji krizinin ortasında vatandaşlarını nasıl koruyabileceğini tartışırken AKP, artan maliyetleri vatandaşın sırtına yıkarak zam yağdırıyor. ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın ardından bu ay motorin yüzde 22.7, benzin yüzde 7.2 oranında zamlanırken iktidar, “Akaryakıttan vergi alınmasın” önerilerini görmezden geliyor.

CHP, 2002’de brent petrolün varil fiyatının 25 dolar olduğunu hatırlatarak “Brent bugün 100 dolar. Brent fiyatı 4 kat artarken benzin 36, motorin fiyatı da 65 kat zamlandı” açıklamasını yaparak zamları protesto etti. Zamlar nedeniye bunalan nakliyeciler de hal esnafı da “Mazot zamları bizi öldürüyor” diyerek iktidara tepki gösteriyor. Esnaf da vatandaş da geçinemiyorken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğalgaza da zam yapabileceğinin sinyalini verdi.

‘KADEMELİ TARİFE BAŞLIYOR’

Bakan Bayraktar, faturalara zam gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya “Nisan ayı içerisinde hem doğalgazda hem elektrikte bir değerlendirme yapabiliriz” yanıtını verdi. Bayraktar’ın açıklaması ‘zam sinyali’ olarak değerlendirilirken, kulislerde elektrik ve doğalgaza yüzde 20’ye ulaşan oranlarda zam yapılabileceği konuşuluyor.

Brent petrol fiyatlarındaki 1 dolarlık artışın Türkiye’ye 400 milyon dolarlık maliyet yarattığı bilgisini veren Bayraktar, “Eşel mobil sistemiyle vatandaşlarımızın üzerine gelecek yükü devlet bir anlamda üstüne almış oldu” iddiasında bulundu. Alparslan Bayraktar, doğalgazda kademeli tarifenin nisanda başlayabileceğini söyleyerek, “Abonelerin yüzde 85’i ile yüzde 87’sinin hayatı değişmeyecek” dedi.

‘AKP kene gibi sömürüyor’

- CHP Ankara İl Örgütü, akaryakıta yapılan zamları protesto etmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) önünde toplandı. CHP’nin Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, 2002’den bu yana brent petrol fiyatının 4 kat arttığını hatırlattıktan sonra “AKP’nin iktidara geldiği 2002’de, ortalama benzin fiyatı, 1.78’di. Bugün ise 62 TL. Motorin 1.10 TL’den bugün 72 TL’ye gelmiş durumda. Benzin 36 kat artmış, motorin ise 65 kat artmış durumda. İktidar, halkın sırtına kene gibi yapışıp sömürüyor” dedi. Erkol, “Hızla motorin ve benzinde Katma Değer Vergisi oranı yüzde 1’e düşürülmeli” diye konuştu.

Akaryakıttan OTV-KDV almayın

Muhalefet partileri, akaryakıt zamlarının önüne geçmek için çözüm önerileri sıralıyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, savaşın etkilerinden korunmak için 12 maddelik eylem planı önererek “Akaryakıttan Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmamalı. Köprü ve yol geçiş ücretleri en az bir yıl alınmamalı. Gübre ve yem yüzde 50 oranında sübvanse edilmeli. İşten çıkarmalar durdurulmalı, asgari ücret ve emekli maaşına temmuzda seyyanen zam yapımalı” dedi. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin de savaş bitene kadar akaryakıt ürünlerinden ÖTV-KDV alın- maması için kanun teklifi verdi. Veli TOPRAK/SÖZCÜ