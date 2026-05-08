CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in vergi adaletsizliğine dikkat çekmek amacıyla açıldığını duyurduğu "akpden.com"a erişim engeli getirildi.
İfade Özgürlüğü Derneği'nin yaptığı açıklamada, kararın "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alındığını duyurdu.
Dernekten yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu, vergi adaletsizlikleri ve kamu varlıklarının satış süreçlerine ilişkin içerikler yayımlayan akpden .com sitesi, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi."